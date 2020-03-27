27 марта 2020 года

На аукцион отправились остатки квот

С 26 марта открылся прием заявок от желающих принять участие в аукционе по распределению квот для промысла на Дальневосточном бассейне. На торги выставлены доли, которые остались нераспределенными по итогам заявочной кампании 2018 г., сообщили в Росрыболовстве.

Новый аукцион по распределению долей квот для промышленного лова должен проходить в три этапа: 19, 20 и 21 мая. Всего на торги выставлено 45 лотов. Это доли квот добычи палтусов, синего краба, крабов-стригунов красного и опилио, гребенчатой креветки, трубача, сельди, трески, камбал, минтая, сообщает корреспондент Fishnews.

«На аукцион выставляются доли квот вылова водных биоресурсов, оставшиеся не распределенными по итогам заявочной кампании 2018 года», - объяснили источники объемов в пресс-службе Росрыболовства.

Прием заявок от желающих поучаствовать в торгах завершится 12 мая. Аукцион планируется провести в Москве. С победителями будут заключены договоры на срок до конца 2033 г.

Fishnews