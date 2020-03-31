31 марта 2020 года

Правила рыболовства для Восточной Сибири актуализируют

Минсельхоз подготовил новые правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Общественное обсуждение проекта продлится до 16 апреля.

Документ опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. В сопроводительных материалах отмечено, что правила нуждаются в актуализации.

Восточно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн включает Восточно-Сибирское море с бассейнами впадающих в него рек, море Лаптевых (кроме заливов Хатангский, Фаддея, Симса, Терезы Клавенес) с бассейнами впадающих в него рек, протекающих по территории Республики Саха (Якутия). А также все водные объекты рыбохозяйственного значения, расположенные на сухопутной территории Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Магаданской, Амурской областей и Хабаровского края, ограниченной бассейнами этих рек. Исключение – пруды и обводненные картеры, находящиеся в региональной, муниципальной или частной собственности.

Напомним, в июне 2019 г. вступили в силу новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, а в марте текущего года – для Азово-Черноморского бассейна.

Fishnews