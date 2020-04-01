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Здание Рорыболовства на Рождественском бульваре

Доли квот сельди на Западной Камчатке ушли больше чем за 5 миллиардов

В Росрыболовстве провели аукцион по продаже долей квот добычи сельди в Западно-Камчатской подзоне. Итоговая стоимость по всем лотам превысила 5 млрд рублей, сообщили в ведомстве. Отмечено, что при проведении торгов были приняты санитарные меры.

В Москве 31 марта состоялся аукцион по распределению квот на Дальневосточном бассейне. На торги были выставлены доли квот добычи сельди в Западно-Камчатской подзоне – всего 35 лотов.

До этого сельдь на Западной Камчатке осваивалась как объект, для которого не устанавливается общий допустимый улов. Однако в начале года ее внесли в список «одуемых», и теперь для промысла требуются доли квот.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на торги заявилось большое количество компаний – из Приморья, Камчатского, Хабаровского края, Сахалинской области.

Итоговая цена по всем лотам составила 5,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Росрыболовства. При этом начальная цена суммарно была 66,4 млн рублей, отметили в ведомстве.

«В Росрыболовстве были обеспечены все необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Участникам аукциона были разосланы рекомендации и информация по соблюдению необходимых мер для предотвращения распространения коронавируса COVID-19», - отметили в пресс-службе.

Как рассказали в ведомстве, предусматривалась обязательная санитарная обработка рук и измерение температуры, перерывы для проветривания и санитарной обработки помещения. «На торгах присутствовало не более одного представителя от каждой компании. Также была обеспечена необходимая социальная дистанция в помещении, все участники использовали средства индивидуальной защиты», - заявили в Росрыболовстве.

ОДУ сельди в Западно-Камчатской подзоне на нынешний год составляет 45 тыс. тонн. При этом практически весь этот объем отводится на промышленный лов.

Fishnews

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НазадМетки: ОДУкамчаткамоскваросрыболовство
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