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Совещание с членами правительства президент Владимир ПУТИН провел в режиме видеоконференции. Фото пресс-службы главы государства

Рыбному хозяйству написали план развития до 2030 года

Проект стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов предусматривает увеличение российского вылова до 5,4 млн тонн к 2030 г., рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства 1 апреля. Одной из тем видеоконференции стала Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев обратил внимание, что приоритеты стратегии синхронизированы со всеми ключевыми, уже утвержденными, документами отраслевого планирования, в том числе с государственной программой развития рыбохозяйственного комплекса.

«Одновременно с целями, заложенными в наши программные документы, стратегия увязана с задачами, установленными Доктриной продовольственной безопасности. По итогам 2019 года показатели по большинству ее ориентиров были не просто достигнуты, но даже превышены, в частности, по зерну, сахару, растительному маслу, мясу и мясопродуктам, рыбной продукции и картофелю. В текущем году прогноз по самообеспеченности этими товарными категориями мы сохраняем», - отметил глава Минсельхоза.

По его словам, в соответствии со стратегией в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса планируется, что к 2030 г. рост производства сельхозпродукции составит более 25%; экспорт продукции АПК может превысить 45 млрд долларов; индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличится практически на треть; валовая добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве, увеличится почти в два раза и может составить до 7 трлн рублей.

«В части госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса мы также планируем, что объем добычи водных биологических ресурсов достигнет 5,4 млн тонн. Валовая добавленная стоимость по направлению рыболовства, рыбоводства и рыбопереработки увеличится почти на 80%, до 418 млрд рублей», - рассказал Дмитрий Патрушев.

Он подчеркнул, что по прогнозу к 2030 г. все операции по предоставлению господдержки аграриям будут осуществляться в цифровом виде. Уже в 2022 г. 75% субсидий и 50% льготных кредитов можно будет получить в режиме онлайн, заверил министр.

Еще одно очень важное направление - трансформация производственных и перерабатывающих мощностей с учетом внедрения передовых технологий, подчеркнул глава Минсельхоза. По его словам, уже к 2024 г. это позволит увеличить производство продукции с высокой добавленной стоимостью и создать новые товарные группы, в том числе для экспортных поставок. К перспективным направлениям он отнес органическую продукцию.

«Выражу надежду, что существующие меры господдержки позволят нам не снижать темпов работы по всем ключевым направлениям. И, разумеется, целевые показатели стратегии могут быть достигнуты только при условии неуменьшения финансирования отрасли, в том числе уже реализуемых государственных программ», - резюмировал Дмитрий Патрушев.

Стратегия была одобрена на заседании правительства 19 марта. «В целях стабильного и динамичного развития национальной экономики возникла необходимость выработки документа долгосрочного планирования в сферах агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов», - отметили в пресс-службе кабмина.

Fishnews

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