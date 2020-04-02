02 апреля 2020 года

Президент продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин решил продлить режим нерабочих дней по 30 апреля. До конца недели главы регионов должны определить перечень конкретных профилактических меры, исходя из ситуации на своей территории.

Нерабочая неделя, объявленная с 28 марта, а также режим самоизоляции, по словам главы государства Владимира Путина, позволили «выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения».

Однако угроза сохраняется, пик эпидемии, как полагают вирусологи, еще не пройден, в том числе и в России. «В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», - заявил президент в обращении к россиянам.

Вместе с тем ситуация меняется, и в разных регионах, даже в отдельных муниципальных образованиях, она складывается по-разному, напомнил Владимир Путин. «Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений», - сказал он.

В связи с этим главам регионов по указу президента будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца недели они должны определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных для их территории как с точки зрения здоровья, безопасности людей, так и с точки зрения устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.

То есть регионы будут в значительной степени сами определять, какой режим на всей их территории или в отдельных муниципальных образованиях вводится в соответствии с указом президента. Должно быть определено, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, сообщает корреспондент Fishnews.

Продолжат работу органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, службы жизнеобеспечения. Необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, научных, образовательных организаций регионы должны согласовывать с правительством РФ.

Владимир Путин подчеркнул, что поручил своим полпредам плотно координировать работу регионов. Вся информация должна поступать в Координационный совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Дальше она будет учитываться при принятии решений.

Дополнительные решения будут приниматься с учетом развития ситуации. Если обстановка позволит, то сроки нерабочих дней могут быть скорректированы, заявил президент.

Также Владимир Путин подчеркнул важность сохранения рабочих мест и доходов граждан.

Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» опубликован на сайте президента.

Fishnews