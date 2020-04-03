03 апреля 2020 года

Сразу три региона получили новое руководство

Уже вышли указы о смене руководства Архангельской области, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Также об отставке заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Президент Владимир Путин 2 апреля принял отставку по собственному желанию губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Поморье он возглавлял с 2012 г., до этого долгое время работал на руководящих позициях в сфере судостроения и судоремонта, сообщает корреспондент Fishnews.

Временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области назначен Александр Цыбульский, ранее – глава Ненецкого автономного округа. НАО теперь будет руководить Юрий Бездудный (до этого он около года отработал на посту заместителя губернатора округа).

В этот же день досрочно прекращены полномочия главы Республики Коми Сергея Гапликова. Пост врио получил Владимир Уйба, до этого –заместитель министра здравоохранения РФ.

3 апреля губернатор Камчатского края Владимир Илюхин также сообщил, что подал на имя президента заявление об отставке по собственному желанию. «Владимир Илюхин занимал должность губернатора с 2011 г. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Fishnews