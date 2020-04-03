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Выловленная сельдь

Бизнес надеется без задержек начать промысел сельди по новым квотам

Компании из группы «Норебо» приобрели на мартовском аукционе наибольший объем долей квот сельди на Западной Камчатке. Важно, чтобы оперативно вышли документы, необходимые для промысла этой рыбы, отмечают в холдинге.

На аукционе 31 марта компании «Ролиз» и «Акрос», входящие в группу «Норебо», приобрели в общей сложности 37,829% промысловой квоты добычи сельди в Западно-Камчатской подзоне. Это примерно 17 тыс. тонн в объемах 2020 г.

До этого гижигинско-камчатская сельдь осваивалась как объект, для которого не устанавливается общий допустимый улов. Предприятия холдинга – «Акрос», «Ролиз», «Акрос 3» - традиционно участвовали в сельдяном промысле на Западной Камчатке, рассказал представитель «Норебо» Сергей Сенников. В прошлом году, например, флот «Норебо» добыл более 23% от выделенного к освоению объема, в натуральном выражении - 10,6 тыс. тонн.

Чтобы обеспечить стабильную работу судов в весенний период после перевода сельди в «одуемые», руководство холдинга решило участвовать в аукционе, прокомментировал Сергей Сенников.

Прошедшие торги – как по количество участников, так и по итоговым ценам – показали востребованность ресурса, заявил собеседник Fishnews.

По правилам рыболовства, спецпромысел сельди в Западно-Камчатской подзоне возможен в весенний период с 15 апреля по 30 апреля и в осенне-зимний период с 1 сентября по 31 декабря. «К сожалению, статистики, определяющей вылов сельди в осенне-зимний период, пока нет, так как ресурс в полном объеме с учетом добавочных квот осваивался в течение 8 лет в весенний период», - отметил Сергей Сенников.

Между датой проведения аукциона и датой начала спецпромысла сельди времени немного, поэтому рыбопромышленники опасаются, выйдут ли в срок все необходимые для организации промысла документы. Должны быть подписаны договоры на доли квот, определен вид рыболовства, внесены изменения в приказ Росрыболовства о распределении квот по пользователям, выданы разрешения на промысел.

«Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что на эти процессы может повлиять эпидемиологическая ситуация в стране», - напомнил Сергей Сенников о стремительных изменениях, которые вносит в жизнь борьба с коронавирусом.

При этом сельдь – популярная у россиян рыба. «Немаловажно, что экономика страны, опиравшаяся на нефтегазовый сектор, в свете падения цен на сырьевые ресурсы на внешнем рынке, обратила свое внимание на аграриев, на промышленные производства и отрасли, к которым мы, по сути, относимся. О важности развития этого сектора экономики также говорил президент в своем недавнем открытом обращении к россиянам», - обратил внимание представитель «Норебо».

Fishnews

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НазадМетки: камчаткаросрыболовство
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