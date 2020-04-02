02 апреля 2020 года

Кто купил доли квот на вылов сельди

Опубликованы итоги аукциона по распределению долей квот на вылов сельди в Западно-Камчатской подзоне. Победителями стали десять компаний, зарегистрированных в разных регионах.

Аукцион по распределению долей квот вылова сельди на Западной Камчатке прошел в Росрыболовстве 31 марта. Напомним, что теперь гижигинско-камчатская сельдь будет осваиваться как объект, для которого устанавливается общий допустимый улов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, суммарно на торги было выставлено 70,21% доли квоты добычи в морских водах. Больше всего по итогам аукциона должна получить группа «Норебо»: входящим в нее компаниям «Ролиз» (32,358%) и «Акрос» (5,471%) в общей сложности досталось 37,829% (здесь и далее – суммарные объемы).

Компания «Поронай» и «Курильский рыбак» из ГК «Гидрострой» выиграли 14,003% и 1,67% соответственно, ПБТФ – 8,011%.

ООО «Меркурий» суммарно получает 3,587%, «УТРФ-Камчатка» - 5,046%, «Камкорн и Ко» - 0,024%, компания «НМТ» - 0,039%. Хабаровскому «Тайфуну» достается 0,001%.

Fishnews