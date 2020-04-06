06 апреля 2020 года

Таможни Дальнего Востока поменяют структуру

Дальневосточные таможенные органы ждет реорганизация. С 1 октября Камчатскую и Магаданскую таможни присоединят к Сахалинской таможне, Биробиджанскую и Благовещенскую – к Хабаровской.

Местонахождение, регионы деятельности и штатная численность таможенных постов при этом не изменятся, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В ведении Сахалинской таможни будут Камчатский край, Магаданская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ, акватория территориального моря РФ, омывающего эти регионы.

Регионами деятельности Хабаровской таможни станут Хабаровский край, акватория территориального моря, омывающего берега этого административного образования, Еврейская автономная область, Амурская область, Республика Саха (Якутия).

В ДВТУ подчеркнули, что изменения не скажутся на эффективности таможенного контроля и сроках таможенного оформления. «Сегодня большая часть деклараций на товары оформляется в центрах электронного декларирования (ЦЭД). В Дальневосточном регионе основной декларационный массив к концу 2020 года будет сконцентрирован в двух ЦЭДах, подчиненных Владивостокской таможне и Дальневосточной электронной таможне. ЦЭД Владивостокской таможни продолжит оформлять товары, перемещаемые морским транспортом, ЦЭД Дальневосточной электронной таможни будет оформлять товары, перемещаемые иными видами транспорта», - рассказали в управлении.

Fishnews