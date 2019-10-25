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Начальник Владивостокской таможни Олег АНУФРИЕВ

Таможенное декларирование сосредоточили во Владивостоке

В настоящее время 93% декларационного массива морских таможен Дальнего Востока оформляется во Владивостокском ЦЭД, заявил начальник Владивостокской таможни Олег Ануфриев. Процесс концентрации в рамках реформы ДВТУ завершен, отметил он.

В 2017 г. началась реформа таможенных органов, находящихся в подчинении Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ). Предполагается, что к концу 2020 г. дальневосточные таможни разделятся на три категории по своему функционалу. Это таможни фактического контроля; Дальневосточная электронная таможня с Дальневосточным центром электронного декларирования (ЦЭД) в своей структуре; полнофункциональная Владивостокская таможня с подчиненным ей Владивостокским таможенным постом (ЦЭД), которая проводит и декларирование, и фактический контроль товаров.

В рамках реформы обеспечена концентрация декларирования: с начала 2019 г. в ЦЭД стали направлять товарные декларации со всего Дальнего Востока. По словам начальника Владивостокской таможни Олега Ануфриева, за 9 месяцев текущего года концентрация массива составила 93%. В результате на долю Владивостокской таможни пришлось 84% от всех платежей, перечисленных Дальневосточным таможенным управлением. «Это подразумевает колоссальные нагрузки как на ЦЭД, так и в целом на таможню», – подчеркнул Олег Ануфриев.

За январь-сентябрь Владивостокская таможня перечислила в федеральный бюджет 214 млрд рублей – в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении грузооборот вырос на 65% и составил 7,5 млн тонн, в денежном – увеличился на 52% и превысил 15 млрд долларов.

На вопрос Fishnews о сроках стопроцентного перевода декларирования в ЦЭД глава Владивостокской таможни ответил, что для этого нужно корректировать нормативно-правовую базу.

«Сегодня исключения составляют декларации, которые согласно различным постановлениям правительства РФ оформляются именно на бумажном носителе. Также исключены те декларации, по которым у ЦЭД пока нет компетенции. В частности, это, говоря «таможенным» языком, 87-я группа – автотранспортные средства, которые оформляются в иных таможенных органах, за исключением ЦЭД. Вот когда нам предоставят такую компетенцию, конечно, мы будем говорить о стопроцентном объеме, оформляемом в Центре электронного декларирования», - сказал Олег Ануфриев.

Он также обратил внимание на автоматизацию процессов регистрации и выпуска деклараций. За 9 месяцев текущего года автоматически зарегистрировано 81% экспортных деклараций и 35% - импортных. Выпуск в автоматическом режиме за этот период составил 51% для экспортных деклараций и 31% - импортных. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года эти показатели составляли 11% и 0%.

Fishnews

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