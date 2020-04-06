06 апреля 2020 года

«Прибрежники» могут опробовать ЭПЖ из дома

ЦСМС запустил дистанционное тестирование электронного промыслового журнала версии «Стационарный объект». Можно формировать отчетность и передавать данные, в том числе по лососям, в теруправления Росрыболовства.

Решение было принято по запросам пользователей в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи, «Личный кабинет» ЭПЖ СТО доработали для подачи сведений о вылове через веб-сервис.

Доступ к «Личному кабинету» предоставляется дистанционно, таким образом пользователи могут работать в ЭПЖ СТО, не выходя из дома, отметили в центре. По всем вопросам можно обращаться в региональные филиалы ЦСМС.

Пилотный проект по передаче отчетности через ЭПЖ при прибрежном вылове стартовал в начале года. Решение о начале тестирования приняли на заседании Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета в ноябре. Тогда ЦСМС предложил унифицировать систему сбора оперативной отчетности о прибрежном вылове, включая добычу лососевых, с помощью программного комплекса ЭПЖ СТО, а также перейти на режим ежедневной отчетности, как и по ССД.

Планируется, что применение ЭПЖ СТО для подачи отчетности по лососевым видам рыб позволит передавать сведения в базу данных Отраслевой системы мониторинга и исключит необходимость их ручной обработки и возможные ошибки. Система интегрирована с «Меркурием», что позволит рыбакам автоматически формировать ветеринарные сопроводительные документы в электронной форме. В ходе пилотного проекта участникам будет доступен для этого интеграционный модуль «Вылов».

В ЦСМС подчеркнули, что программный комплекс ЭПЖ СТО предоставляется для тестирования на безвозмездной основе. В дальнейшем для этой категории пользователей предполагается установка программного обеспечения в офисе компании или ИП, что позволит отказаться от использования дорогостоящего интернета в местах вылова.

Fishnews