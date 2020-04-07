07 апреля 2020 года

Уравнение со множеством неизвестных: как будет проходить путина?

Один из вопросов, который встает перед предприятиями рыбной отрасли в условиях борьбы с коронавирусом, - как завозить из других регионов работников на лососевую путину, отмечает руководитель отраслевой ассоциации Сахалинской области Максим Козлов.

Для промысла и обработки лосося на Дальний Восток ежегодно приезжают люди из других регионов. Таким образом осуществляется перераспределение трудовых ресурсов между территориями. Эти механизмы работы складывались годами.

Однако теперь вводятся ограничения в связи с пандемией COVID-19, и непонятно, каким образом перестраивать систему, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Сейчас мы собираем от пользователей информацию, сколько и когда они планируют завозить людей», - рассказал руководитель АРСО на онлайн-конференции, организованной Fishnews. Однако спрогнозировать дальнейшее развитие событий сложно. По регионам уже вводятся ограничения - когда прибывшие с других территорий РФ должны 14 дней провести на самоизоляции.

Встает вопрос: как размещать людей, как вести отсчет времени и обеспечивать изоляцию, если работники прибывают постепенно - и это только часть проблемных тем, рассказал президент ассоциации.

Непонятно, как в нынешних условиях будет проводиться Дальневосточный научно-промысловый совет, который ежегодно рассматривает подготовку к путине. В феврале ДВНПС одобрил предварительные подходы к организации промысла, в частности предложения по мерам регулирования, но не известно, будут ли своевременно выходить документы, переживают в АРСО.

«Множество вопросов, на которые пока, к сожалению, нет ответов», - резюмировал Максим Козлов.

Fishnews