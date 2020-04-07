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Лососевые садки в Норвегии

Норвегия рапортует об успехах рыбного экспорта

Норвежский совет по морепродуктам (Norwegian Seafood Council) сообщает о росте экспорта рыбы из страны. Также NSC отмечает тренд по нормализации поставок в некоторые азиатские государства.

По данным совета, продажи охлажденной рыбы в Южную Корею бьют новые рекорды: прибавка по лососю за первый квартал составила 9% к прошлогоднему уровню. На 59% увеличился спрос на норвежскую скумбрию в Японии. Растут поставки соленой, солено-сушеной рыбы и лосося.

Эти факторы вместе с ослаблением норвежской кроны стимулировали экспорт рыбы и морепродуктов королевства в первом квартале - несмотря на влияние, оказанное на мировой рынок пандемией коронавируса.

В марте Норвегия отправила за рубеж 213 тыс. тонн рыбопродукции общей стоимостью около 921,83 млн долларов, на 4% превысив уровень 2019 г., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу NSC. Всего за первый квартал из страны на экспорт ушло 664 тыс. тонн рыбы и морепродуктов общей стоимостью в 2,75 млрд долларов (+11%).

По словам управляющего директора NSC Ренате Ларсон, жесткие ограничения импорта в Соединенные Штаты и сокращение числа авиарейсов ударили по рыбному экспорту Норвегии, особенно в марте. Повлияло и практически полное закрытие ресторанов по всему миру, и сокращение спроса на рыбу и морепродукты. В то же время, отметила Ренате Ларсон, стоимостные объемы поставок продолжили расти из-за ослабления кроны.

За отрасль порадовался новый министр рыболовства Норвегии Одд Эмиль Ингебригтсен. Он назвал чрезвычайно приятным рост стоимости экспорта в весьма сложной ситуации с коронавирусом. Министр также обратил внимание, что рыболовство королевства смогло быстро перестроиться, так как на мировом рынке сейчас больше востребованы продукты глубокой переработки, а не охлажденная рыба.

По данным NSC, объемы экспорта норвежского лосося в марте выросли на 4% к уровню прошлого года - до 85,8 тыс. тонн, а поставки в денежном выражении за тот же период прибавили на 2% - до 586,7 млн долларов. За первый квартал экспорт лосося увеличился до 252 тыс. тонн и 1,8 млрд долларов соответственно. Крупнейшими импортерами этой рыбы в марте стали Польша, США и Франция.

Доля Азии в марте, как и в аналогичный период прошлого года, составила 17% от поставок в денежном выражении. Совет отмечает, что для стимуляции спроса пришлось снизить цены в местных валютах - это привело к удешевлению продукции примерно на 19% в пересчете на евро. В марте наблюдался рост спроса на лосось в Китае, однако общий объем и стоимость экспорта рыбы и морепродуктов в КНР за первый квартал уменьшились на 12%.

Сократился в марте и норвежский экспорт охлажденной трески – на 30% по объему (до 8,3 тыс. тонн) и на 25% по стоимости (до 11,9 млн долларов). В то же время вырос экспорт замороженной трески. Ее крупнейшими потребителями стали Китай, Великобритания и Литва.

Также королевство нарастило экспорт соленой рыбы, сельди (по стоимости) и скумбрии. В то же время, обратили внимание аналитики NSC, закрытие ресторанов по всему миру ударило по продажам охлажденной белой рыбы.

Fishnews

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