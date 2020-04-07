07 апреля 2020 года

СМС-пропуска работникам в Приморье пока не понадобятся

Система получения СМС-пропусков для работников действующих предприятий еще проходит наладку, так что пока достаточно будет паспорта и бумажной справки, сообщили в правительстве Приморского края.

Власти Приморья решили пока обойтись без СМС-пропусков для тех граждан, которым требуется добраться от дома до работы и обратно, сообщает корреспондент Fishnews. Планировалось, что сообщения с кодом нужно будет получать через региональный портал госуслуг с 7 апреля.

«Граждан, которые не смогут показать SMS-пропуск сотрудникам правоохранительных органов, не будут наказывать. Не планируется применять к ним никаких штрафных санкций. Сейчас для перемещения на работу и обратно при себе достаточно имеет паспорт и справку с места работы, оформленную по требованиям постановления правительства Приморского края», - цитирует министра цифрового развития и связи Сергея Максимчука пресс-служба краевой администрации.

Как отметили власти региона, система проходит тестирование и техническую наладку. «Она будет запущена в полном объеме только при соответствующем решении оперативного штаба в случае необходимости. Пока такой необходимости нет», - заявил Сергей Максимчук.

Напомним, что в Приморье, как и в других регионах, продолжать свою работу могут предприятия рыбохозяйственного комплекса.

Fishnews