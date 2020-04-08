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Разбор уловов на борту научно-исследовательского судна, Дальний Восток

Рыбаки против экспериментов с отраслевыми НИСами

В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья считают, что передача НИСов рыбной отрасли межведомственной структуре - единому национальному оператору - приведет к негативным последствиям. Об этом же заявили в отраслевых объединениях Камчатки и Сахалинской области.

Большой отклик в ассоциациях рыбной отрасли вызвала тема, которую в феврале рассматривала Морская коллегия при правительстве РФ, - создание единого национального оператора в сфере строительства, содержания и использования научно-исследовательских судов. Министерству науки и высшего образования, Минсельхозу и Минприроды было поручено проработать вопрос по создание ЕНО.

В протоколе заседания Морской коллегии такая инициатива названа «перспективным направлением в повышении эффективности морских научных исследований».

Идея вызвала беспокойство: какая судьба ждет научно-исследовательский флот, который обеспечивает работу рыбохозяйственного комплекса? Передача судов отраслевой науки межведомственной структуре нецелесообразна и необоснованна, уверены в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Обращения по этому поводу АРПП направила министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову, а также краевым властям.

Суда рыбохозяйственной науки выполняют задачи по мониторингу сырьевой базы рыболовства, функции промысловой разведки, ведут работы по технике промысла и переработки водных биоресурсов. Нынешняя структура позволяет оперативно реагировать на нужды рыбной промышленности, отметил в беседе с корреспондентом Fishnews президент ассоциации Георгий Мартынов.

Для эффективной эксплуатации отраслевых НИСов нужен специально подготовленный персонал, такой кадровый состав годами формировался в рыбохозяйственных институтах, подчеркнули в объединении.

«Предлагаемые структурные реформы, на наш взгляд, не позволят достичь декларируемых целей и болезненно отразятся на деятельности рыбного хозяйства России», - заявили в АРПП.

Письма главам Минсельхоза и Росрыболовства направила и Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Уже сейчас в отрасли работает система единого ведомственного оператора научно-исследовательских судов, выстроена понятная схема формирования и выполнения приоритетных морских экспедиционных исследований, напомнили в АРСО.

В этом году отмечает 25-летие база исследовательского флота на Дальнем Востоке. Опыт работы БИФ ВНИРО показывает высокие результаты, специалисты оперативно откликаются на меняющиеся промысловые условия, считают в ассоциации.

Отрывать отраслевую науку от рыбаков ни в коем случае нельзя, убеждены в Союзе рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки. Уже был опыт с Минтрансом России и флотом, подготовкой кадров, портами отрасли, напомнил заместитель председателя СРПК, президент Торгово-промышленной палаты Камчатского края Евгений Кабанов.

Более эффективного управления, чем было начиная с Министерства рыбного хозяйства, для общего комплекса, в том числе науки, промысловой разведки, быть не может, считает собеседник Fishnews. По его мнению, такая система уже прошла проверку временем.

Отраслевые объединения заявили о необходимости рассмотреть вопросы создания единого национального оператора на Общественном совете при Росрыболовстве.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккамчаткаправительстворосрыболовство
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