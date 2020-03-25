25 марта 2020 года

Проблемы отраслевой науки вынесут на Общественный совет

Общественный совет при Росрыболовстве планирует обсудить на ближайшем заседании ситуацию с закреплением за РАН полномочий по оценке научных результатов ВНИРО. Члены совета также рассмотрят предложение о создании единого оператора научного флота.

Новый порядок оценки научных результатов может поставить под удар налаженное взаимодействие между рыбаками и отраслевой наукой, заявил на заседании Общественного совета при Росрыболовстве 18 марта директор по научной работе ВНИРО Олег Булатов. Он рассказал, что в конце 2018 г. постановлением правительства за Российской академией наук (РАН) было закреплено научное руководство всеми научными организациями и экспертиза всех научных результатов.

До 20 мая Минобрнауки, Минфину и РАН поручено проработать порядок формирования госзадания для федеральных госучреждений, а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных организациями, которые используют бюджетное финансирование.

«Это вопрос исключительной важности. Я еще раз хочу подчеркнуть, что уровень компетенции в академии – общий научный – высокий, но решать будут те люди, которые могут оказаться не профессионалами в области рыбохозяйственной науки, и последствия могут быть катастрофическими для рыбной отрасли», – предупредил представитель ВНИРО и попросил рассмотреть вопрос на заседании Общественного совета.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов поддержал это обращение, отметив, что постановление было принято без согласования с федеральным агентством. «Росрыболовство очень хорошо осознает все угрозы», – заверил он участников мероприятия.

Председатель Общественного совета Герман Зверев согласился с важностью темы и рекомендовал ВНИРО направить в адрес совета обращение с официальной позицией института и указанием рисков, которые несет новый порядок. Он также напомнил, что руководство ВНИРО в прошлом году запретило главам региональных филиалов института проводить встречи с представителями совета для обсуждения проблем рыбохозяйственной науки.

«Без официальной бумаги ВНИРО, в которой бы эта позиция содержалась, в соответствие с положением об Общественном совете мы проводить заседание не сможем. Кроме того, было бы важным, если бы ВНИРО исполнило решение Общественного совета, которое было принято в прошлом году, и организовало бы встречи членов совета, работающих в регионах, с руководителями региональных филиалов ВНИРО», – заявил председатель Общественного совета.

Как сообщает корреспондент Fishnews, члены совета поддержали решение провести следующее заседание в апреле. Герман Зверев также предложил обсудить на нем инициативу по созданию единого оператора научного флота. «Решение Морской коллеги проработать вопрос о едином операторе научного флота, который предполагается закрепить за Минобрнауки, – с моей точки зрения, это неправильно», – отметил он.

Fishnews