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Свежевыловленный минтай

Магаданская область отработала на минтае с прибавкой

Предприятия Магаданской области за первые три месяца 2020 г. добыли более 20 тыс. тонн водных биоресурсов. На промысле минтая, несмотря на сложности в связи с пандемией коронавируса, уловы выше прошлогоднего уровня.

Рыбаки Магаданской области в первом квартале добыли свышее 20 тыс. тонн – на 7% больше, чем за январь-март прошлого года.

Основу вылова составляет минтай, добытый предприятиями региона в ходе охотоморской экспедиции. В промысле участвовали 3 добывающих и 2 транспортных судна ГК «Морской волк» и компании «Тралком». Минтаевая путина сезона «А», несмотря на сложности, вызванные эпидемиологической ситуацией, прошла с превышением показателей на отчетную дату 2019 г., сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. Выловлено более 17 тыс. тонн минтая, что на 3 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

Также региональные суда работали на креветочном промысле в Охотском и Японском морях. Три судна ГК «Магаданрыба» добыли более тысячи тонн креветок. Кроме того, продолжается работа и в зонах иностранных государств. В водах Западной Африки предприятие «Магаданпромфлот» добыло свыше 8 тыс. тонн рыбы.

В прибрежном промысле в зимний период участвовало 12 организаций и индивидуальных предпринимателей. Вылов в основном велся в Тауйской губе, там добыто в общей сложности около 400 тонн наваги и корюшки.

В ближайших планах магаданских рыбаков – вылов нерестовой сельди и подготовка к лососевой путине, которая стартует на Колыме в первых числах июля. По прогнозам ученых, подходы тихоокеанских лососей в нерестовые реки области будут сопоставимы с цикличным 2018 г., когда добыли около 7,5 тыс. тонн.

Fishnews

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