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В Волгоградской области в этом году будут восстанавливать в общей сложности 28 ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы. Фото пресс-службы администрации региона

«Большая чистка» на Нижней Волге охватит новые водоемы

В Волгоградской области в этом году будут восстанавливать в общей сложности 28 ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы. К проектам, стартовавшим в 2019 г., добавятся 16 новых.

Восстановительными работами будут охвачены участок ерика Верблюд в районе хутора Бобры и города Краснослободска, а также ерики Гнилой, Дудак, Дудаченок, Осинки, Прорва, Чичера, Чачварин, Суходол, озера Самсоновское, Вшивое, Два брата, Большой Ильмень, Песчанка, Кунак и озерная система Невидимка, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона. По ее данным, уже завершены конкурсные процедуры и определена подрядная организация.

Специалистам предстоит углубить дно водных объектов, расчистить русла от донных отложений и бытового мусора, закрепить береговые откосы. На финальном этапе — посеять травы и высадить деревья.

По информации облкомприроды, к основному этапу — расчистке — подрядчики приступят после завершения паводка. До этого предстоит обустроить строительные площадки и подъезды к ним.

Планируется, что работы на одном из объектов — озере Два Брата — завершатся уже в 2021 г., остальные 15 проектов рассчитаны на три года.

Мероприятия по экологической реабилитации водных объектов Волго-Ахтубинской поймы включены в федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». В целом до 2024 г. планируется расчистить и реабилитировать 93 водных объекта, построить 72 новых водопропускных сооружения. Параллельно идет проектирование комплекса гидротехнических сооружений для наполнения водой Ахтубы и всей поймы.

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