10 апреля 2020 года

Планы по промыслу минтая в Чукотском море вызвали вопросы у экологов

В 2021 г. отраслевая наука впервые предлагает установить общий допустимый улов минтая в Чукотском море. Однако в WWF России считают, что обосновывающие материалы «не дают всесторонней оценки угроз и влияния добычи на донные сообщества».

Напомним, что ВНИРО представил обоснование для добычи 100,1 тыс. тонн минтая в Чукотском море в 2021 г. Но планы по организации промысла вызвали вопросы у экологов.

«В рамках представленной оценки воздействия промысла на окружающую среду (ОВОС) авторы материалов ограничиваются только воздействием на состояние промыслового запаса, – заявил координатор Программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Сергей Коростелев. – При этом влияние добычи на другие виды, на их местообитания, на морские экосистемы в местах промысла отсутствует. Также ОВОС не обосновывает ни выбор орудий лова, ни временные рамки промысла. На наш взгляд, авторы материалов заявляют об отсутствии негативного воздействия на окружающую среду и ресурсы совершенно голословно».

Берингов пролив и акватория прилегающих к нему морей – уникальный район с точки зрения географии и биологии, подчеркнули в фонде. «Здесь, на границе двух океанов и континентов, обитает около 20 млн морских птиц и сотни тысяч млекопитающих. Эксперты стран – участниц Конвенции о биоразнообразии еще в 2013 году выделили здесь четыре морских района, важных для биоразнообразия. В своих границах они, что не удивительно, пересекаются с предлагаемыми районами промысла», - заявили Fishnews в пресс-службе WWF России.

«Опасность для морских экосистем представляют не только сами рыбопромысловые операции, но и связанное с ними судоходство, – заявил директор Камчатского отделения, и.о. директора программы по устойчивому рыболовству WWF России Сергей Рафанов. – Прежде чем начинать промысел минтая в Чукотском море, необходимо разработать и утвердить изменения в правила рыболовства».

В частности, считают в фонде, нужно выделить районы, запретные для добычи; определить запретные и разрешенные виды орудий лова; обосновать сроки промысла; регламентировать маркировку орудий промысла и отчетность по их утилизации.

В фонде уточнили, что эксперты WWF России направили во Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии свои замечания.

Fishnews