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Сброс воды с ГЭС в Астраханской области. Фото пресс-службы правительства региона

Волжским малькам дадут время на спасение

Прошлогодний сценарий паводка, который привел к массовой гибели рыбной молоди в низовьях Волги, не повторится, считают власти Астраханской области. В 2019 г. объема и сроков весеннего сброса воды должно хватить для залива 60–70% нерестилищ.

Для Астраханской области паводок 2019 г. стал одним из худших с момента зарегулирования Волги – из-за ошибок в прогнозах пострадала и экономика, и экология. В этом году ситуацию начали мониторить заранее – режим специального весеннего пропуска воды обсуждался на очередном заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ.

Участники встречи отметили, что погодные условия не благоприятствуют большому паводку: зима была теплой, снег быстро растаял. Почти все водохранилища Волжско-Камского каскада находятся на верхней отметке наполнения.

Тем не менее было принято компромиссное решение, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Астраханской области. Максимальный сброс воды с волгоградского гидроузла с середины апреля до середины мая составит 18 тыс. кубометров в секунду ежедневно с последующим постепенным выходом на меженный уровень к середине июня.

«С учетом маловодья такой сценарий нас устраивает. Он гарантирует, что ситуация 2019 года, когда 98% молоди рыб погибло из-за резкого спада воды в нерестилищах, не повторится, – заявил руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды региона Игорь Краснов. – При сбросах 18 тыс. кубических метров в секунду будут залиты нерестилища первого и второго уровней. А это 60–70% от их общего объема. Рыбная молодь успеет окрепнуть и вовремя уйти с нерестилищ».

Специалисты отмечают, что это вынужденный выбор, поскольку в верхней части Волжско-Камского бассейна снегозапасы скромные и ожидать пополнения водохранилищ пока не приходится.

Кроме того, решено, что во второй половине апреля на очередном заседании межведомственной рабочей группы будут внесены коррективы в график весеннего половодья на Нижней Волге – с учетом складывающейся ситуации.

Fishnews

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