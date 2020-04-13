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Поставщики морепродуктов сообщают о больших очередях на границе с Китаем

Краб опять встал в очередь

Ситуация в пункте пропуска «Краскино» на границе с Китаем вновь требует внимания властей. Поставщики морепродуктов сообщают о больших задержках в перемещении товара.

Машины с живым крабом ждут свой очереди, чтобы попасть в Китай, с начала прошлой недели, с мороженой рыбопродукцией – с начала апреля, рассказал представитель одной из компаний с места событий.

С российской стороны, отметил собеседник Fishnews, для пропуска живых морепродуктов сделан приоритет. Для прохода определили очередность «две машины с живым крабом – две машины с другими грузами».

При этом, по имеющейся информации, задержки вызваны ограничительными мерами с китайской стороны – об этом редакции рассказали сразу несколько представителей бизнеса. «Китайцы, говорят, принимают [машины] до двух часов. Наша граница выпускает с десяти до полшестого. Последняя машина в полшестого выезжает – вообще до шести работает», - прокомментировал собеседник Fishnews.

Ситуация вызвала беспокойство и у предприятий марикультуры, которые сейчас только формируют партии для отправки в КНР.

Редакция обратилась в пограничные органы и Дальневосточное таможенное управление с просьбой сообщить, как организована работа российских госструктур по обеспечению бесперебойного перемещения товаров.

Fishnews

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