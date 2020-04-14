14 апреля 2020 года

Дальневосточные инвестпроекты получат надбавку по разнорыбице

Минвостокразвития готовит изменения в нормативную базу по инвестквотам. Предлагается увеличить объемы ресурсов, закрепляемых за мало- и среднетоннажными судами для промысла в Дальневосточном бассейне.

Уведомление о начале разработки проекта изменений в акты правительства, регулирующие представление и закрепление инвестиционных квот, размещено на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения предлагаются для среднетоннажных судов длиной не менее 35 м (объект инвестиций типа «Г-1») и малотоннажных судов длиной не менее 25 м (тип «Г-2»), предназначенных для промысла на Дальнем Востоке. Согласно постановлению правительства № 633 от 25 мая 2017 г. за такими судами закрепляются доли квот вылова трески, камбал, терпуга, кальмара, макруруса, наваги и белокорого палтуса в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах.

По мнению Минвостокразвития, размер этих долей недостаточен для эффективной окупаемости инвестиционных проектов.

В прошлом году правительство уже увеличило размер инвестквот, закрепляемых за средне- и малотоннажными судами для добычи разнорыбицы в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах, Южно-Курильской зоне и на Северных Курилах.

Fishnews