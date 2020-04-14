14 апреля 2020 года

Квоты сельди распределили между предприятиями

Федеральное агентство по рыболовству распределило по пользователям квоты для промысла сельди в Западно-Камчатской подзоне и Южно-Курильской зоне. В марте прошли аукционы по продаже долей квот на вылов этих объектов.

Квоты на вылов в 2020 г. сельди в Западно-Камчатской подзоне распределены по пользователям согласно приказу Росрыболовства от 13 апреля 2020 г. № 194. Напомним, что 31 марта в Москве прошел аукцион по продаже права на добычу этого объекта. Среди тех, кто получил квоты на 2020 г., и компании, которые перезаключили договоры, оставшиеся с прошлого периода, когда гижигинско-камчатская сельдь осваивалась в рамках общего допустимого улова (ОДУ), сообщает корреспондент Fishnews.

Квоты на добычу в нынешнем году сельди в Южно-Курильской зоне распределены приказом ФАР от 13 декабря 2019 г. № 195. По итогам торгов доли по этому объекту получили компании Сахалинской области.

Приказы Росрыболовства о распределении квот смотрите в прикрепленных файлах.

Fishnews