14 апреля 2020 года

Сахалинский «Восток» стал барьером против коронавируса

На Сахалине открылся новый обсерватор - его оборудовали на базе учебно-тренировочного центра «Восток». Об этом договорились областные власти и региональный благотворительный фонд «Родные острова», созданный рыбопромышленниками.

На территории комплекса организовали круглосуточное нахождение островитян и гостей области, которые прибывают из других стран и субъектов России. На «Востоке» в течение 14 дней они будут ожидать результатов анализа на коронавирус.

Все финансовые расходы взяла на себя благотворительная организация «Родные острова», созданная областными рыбопромышленниками. С инициативой передачи базы выступили сахалинские рыбаки, инвесторы.

«В непростое время наши островные бизнесмены–рыбопромышленники не хотят оставаться в стороне. Мы сделаем все, чтобы люди, которые будут здесь находиться, чувствовали себя комфортно, – отметил депутат облдумы, член попечительского совета «Родных островов» Дмитрий Пашов. – Мы надеемся, что наш пример станет стимулом для социально ответственного бизнеса на Сахалине и в других регионах страны».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области, всего в комплексе 300 мест. Комнаты рассчитаны на одного, двух или четырех человек. Люди, находящиеся на обсервации, смогут смотреть телевизор и пользоваться Wi-Fi. Также им будут предоставлять бесплатное питание.

«Это здание гостиничного типа, в котором очень удобно разделять потоки пассажиров разных рейсов. Дополнительный плюс – удаленность от центра города. Кроме того, эта база имеет собственную охрану. Ну и микроклимат здесь благоприятный. Хорошие комнаты, отличные условия», – рассказала директор лечебного департамента областного министерства здравоохранения Мила Тен.

В правительстве региона обратили внимание: в планах президента фонда «Родные острова» Александра Кана и другие меры поддержки сахалинцев. Так, благотворительная организация реализует на острове акцию – передает продуктовые наборы нуждающимся семьям, ветеранам и инвалидам.

Ранее было принято решение развернуть обсерватор на базе спорткомплекса «Олимпия парк». По информации областных властей, он способен вместить до тысячи человек.

Fishnews

