15 апреля 2020 года

Виктория Абрамченко поручила разобраться со сменой экипажей

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала ведомствам поручение по обеспечению работы рыбопромыслового флота в период борьбы с распространением коронавируса.

Ограничения, которые вводятся в период пандемии, отразились и на работе рыбацкого флота, в том числе на устоявшихся схемах смены экипажей.

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая отрасль в правительстве, 10 апреля поручила ведомствам оперативно рассмотреть и принять меры по организации смены экипажей российских рыболовных судов. При этом должно быть обеспечено «соблюдение установленных ограничений и мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

Как сообщает корреспондент Fishnews, такая задача поставлена Минтрансу, Росрыболовству, Росавиации, МИД и Роспотребнадзору. Доклад о результатах проделанной работы должен быть представлен в правительство.

Напомним, что в Росрыболовстве создан штаб по обеспечению противоэпидемиологических мероприятий для недопущения распространения коронавируса COVID-19.

Fishnews