19 марта 2020 года

Росрыболовство сообщило о мерах по обеспечению бесперебойного промысла

Росрыболовство считает возможным обеспечение противоэпидемиологических мероприятий российских рыбопромысловых судов без остановки промысла.

В Федеральном агентстве по рыболовству 18 марта прошло заседание штаба по обеспечению противоэпидемиологических мероприятий для недопущения распространения коронавируса COVID-19. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили, отвечая на запрос Fishnews.

«Росрыболовство считает возможным проведение необходимых мероприятий в отношении российских рыбопромысловых судов, следующих из стран, в которых зафиксирована неблагополучная ситуация по коронавирусу COVID-19, без остановки промысла», - заявили в федеральном агентстве.

«Соответствующие предложения будут отправлены в Роспотребнадзор уже сегодня. На текущий день ситуация касается 42 судов», - добавили в Росрыболовстве.

Ранее 12 марта Роспотребнадзор принял решение о проведении противоэпидемиологических мероприятий в отношении таких судов.

Для того чтобы российские суда продолжали промысел и рыбопродукция бесперебойно поставлялась на внутренний рынок, Росрыболовство ведет круглосуточный мониторинг ситуации, получая оперативную информацию от судовладельцев и рыбопереработчиков. Заседания штаба будут проводиться на регулярной основе, заявили в ФАР.

Fishnews