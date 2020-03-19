Росрыболовство сообщило о мерах по обеспечению бесперебойного промысла
Росрыболовство считает возможным обеспечение противоэпидемиологических мероприятий российских рыбопромысловых судов без остановки промысла.
В Федеральном агентстве по рыболовству 18 марта прошло заседание штаба по обеспечению противоэпидемиологических мероприятий для недопущения распространения коронавируса COVID-19. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили, отвечая на запрос Fishnews.
«Росрыболовство считает возможным проведение необходимых мероприятий в отношении российских рыбопромысловых судов, следующих из стран, в которых зафиксирована неблагополучная ситуация по коронавирусу COVID-19, без остановки промысла», - заявили в федеральном агентстве.
«Соответствующие предложения будут отправлены в Роспотребнадзор уже сегодня. На текущий день ситуация касается 42 судов», - добавили в Росрыболовстве.
Ранее 12 марта Роспотребнадзор принял решение о проведении противоэпидемиологических мероприятий в отношении таких судов.
Для того чтобы российские суда продолжали промысел и рыбопродукция бесперебойно поставлялась на внутренний рынок, Росрыболовство ведет круглосуточный мониторинг ситуации, получая оперативную информацию от судовладельцев и рыбопереработчиков. Заседания штаба будут проводиться на регулярной основе, заявили в ФАР.
Fishnews