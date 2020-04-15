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Свежевыловленный минтай. Фото РРПК

Уловы минтая превысили миллион тонн

К 14 апреля российские рыбаки добыли 1,02 млн тонн минтая, что на 7,3% выше уровня прошлого года. Ученые прогнозируют благоприятную для промысла погоду на ближайшие дни.

В Охотском море освоено 933 тыс. тонн. Это на 6,3% больше показателя на отчетную дату 2019 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Специализированный промысел в соответствии с правилами рыболовства прекращен с 1 апреля в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Там суммарно добыто 577 тыс. тонн (+9,8%). В Северо-Охотоморской подзоне специализированный промысел завершили с 10 апреля (исключение - суда длиной не более 65 м), в этом районе поймано 339 тыс. тонн (+6,9%).

Тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке выловили 71,4 тыс. тонн, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2019 г. В том числе в Северо-Охотоморской подзоне добыто 70,9 тыс. тонн, прибавка - 16%. Уловы трески составили 57,2 тыс. тонн – на 17,5% выше результата на отчетную дату прошлого года.

14 апреля на промысле минтая работали 29 добывающих судов, добычу сельди вели 24 судна, трески – 13 судов.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, холодильные мощности края загружены на 50,5%. Стоимость доставки рыбы из Владивостока до Москвы по железной дороге составляет 10-10,5 рубля за килограмм.

В течение недели, по прогнозу Камчатского филиала ВНИРО, в Охотском море будет преобладать спокойная маловетренная погода, продолжится интенсивное разрушение льда. У восточного побережья Камчатки и в районе Северных Курил также ожидаются благоприятные для промысла погодные условия.

Fishnews

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