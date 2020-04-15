15 апреля 2020 года

Дорога на сахалинскую путину пролегает через карантин

Рыбопромышленникам Сахалинской области, сезонно привлекающим кадры из других регионов, рекомендовали помещать прибывающих работников на 14-дневный карантин. Мера продиктована борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

Рекомендации руководителям предприятий направило агентство по рыболовству Сахалинской области. Ранее оно получило соответствующее письмо от регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщает корреспондент Fishnews, агентство призывает рыбопромышленные компании устанавливать «режим карантина сроком на 14 дней со дня въезда работников на территорию области» с обязательным медобследованием, контролем состояния здоровья, ежедневной термометрией.

Отмечается, что карантинные мероприятия необходимо проводить в отдельном помещении, позволяющем ограничить свободное перемещение людей. При этом работодатели обязаны уведомить правоохранительные органы, территориальные отделы управления Роспотребнадзора, органы местного управления о создании обсерваторов, мест дислокации прибывших.

«В случае нарушения режима самоизоляции граждане, должностные лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица будут привлечены к административной ответственности», – говорится в письме.

Согласно постановлениям главного государственного санитарного врача по Сахалинской области Ольги Фунтусовой (от 28 марта 2020 г. № 62, от 8 апреля 2020 г. № 84), прибывающие в регион должны отправляться на 14-дневную изоляцию – по месту жительства или в обсерваторе.

Напомним, один из обсерваторов открыли на базе учебно-тренировочного центра «Восток». Об этом договорились областные власти и региональный благотворительный фонд «Родные острова», созданный рыбопромышленниками.

Fishnews