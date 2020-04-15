15 апреля 2020 года

Росрыболовство видит серьезные риски в передаче отраслевых НИСов

Федеральное агентство по рыболовству критически оценило идею передачи научно-исследовательского флота разных ведомств одной структуре. Это может привести к срыву многих важнейших для страны и всего мира работ, считают в ФАР.

Напомним, что в феврале Морская коллегия при правительстве РФ рассмотрела вопрос о создании единого национального оператора в сфере строительства, содержания и использования научно-исследовательских судов. Министерству науки и высшего образования, Минсельхозу и Минприроды было поручено проработать вопрос по созданию ЕНО.

Рыбохозяйственные объединения уже заявили, что такое изменение сложившейся системы отраслевых НИСов болезненно отразится на работе отрасли. Проблему предложено рассмотреть на заседании Общественного совета при Росрыболовстве.

В самом федеральном агентстве также видят в такой реформе серьезные риски. «Научно-исследовательский флот, который используют РАН и Росрыболовство, построен совершенно под разные задачи и имеет различные конструктивные особенности», – напомнили в ведомстве.

Суда Российской академии наук, Росгидромета, Росрыболовства не могут заменить друг друга в исполнении своих основных уставных ведомственных задач – фундаментальных исследованиях океана, гидрометеорологическом мониторинге и рыбохозяйственных ресурсных исследованиях, обратили внимание в ФАР.

«Наши НИСы сделаны по типу рыболовных траулеров, которые могут использовать различные орудия лова, что является главным условием для исследований. Предлагаемый разработчиками модульный принцип научного оснащения НИС повышает их эффективность в рамках выполнения основного круга задач, но не может обеспечить универсальность научно-исследовательского судна в межведомственном масштабе, – заявили в Росрыболовстве, отвечая на запрос Fishnews. – Объединив абсолютно разные научные суда в один центр, мы можем получить большое количество проблем, которые приведут к срыву многих важнейших для нашей страны и для всего мира научных исследований».

Fishnews