16 апреля 2020 года

Сенатор напомнила о роли рыбаков в жизни Приморья

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева направила обращение по списку системообразующих организаций. В перечень обязательно нужно включить рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, порты, верфи, заявила парламентарий.

Формирование списка системообразующих организаций, которым будет уделено особое внимание при защите экономики в условиях пандемии, вызвало большой резонанс. Принимать решение о включении предприятия в перечень будет Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики.

Член СФ от Приморья Людмила Талабаева направила обращение вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву, который представляет в комиссии верхнюю палату парламента, сообщила Fishnews помощник приморского сенатора.

Парламентарий призвала вынести на рассмотрение комиссии вопрос о том, чтобы включить в перечень системообразующих предприятий компании Приморского края, занятые в ключевых для региона отраслях.

Нужно внести в список компании, занимающиеся промыслом и переработкой водных биоресурсов, порты и судостроительные предприятия региона, считает сенатор.

Людмила Талабаева подчеркнула, что рыбопромышленные и судоремонтные предприятия Приморья активно участвуют в инвестиционной политике государства, заказывают и строят суда и заводы, поддерживают продовольственную безопасность страны и края, являются основными налогоплательщиками региона и обеспечивают занятость населения в регионе.

Fishnews