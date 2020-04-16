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Рыбный промысел на Дальнем Востоке

Системообразующие отберут по выручке и персоналу

Президент поручил доработать список системообразующих организаций, «причем на основе внятных, четких, объективных критериев». Для рыбной отрасли правительственная комиссия предусмотрела использование показателей выручки или отношения выручки к численности персонала.

Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о новых мерах поддержки экономики в условиях борьбы с коронавирусом. При этом президент не обошел и резонансную тему системообразующих предприятий.

«Что касается системообразующих предприятий, то прошу правительство доработать их список, причем на основе внятных, четких, объективных критериев. В нем должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики», - заявил глава государства.

Для системообразующих организаций он предложил предусмотреть новый кредитный продукт – льготные кредиты на пополнение оборотных средств. По словам президента, ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ - это 6%. Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина.

Как будут выбирать

В начале апреля в СМИ оказался вариант списка системообразующих предприятий из 646 позиций. Из рыбной отрасли в перечне было всего три компании: РРПК, НБАМР и ПАО «Русский лосось» (по данным открытых источников, организация ликвидирована, ее правопреемник – ООО «Русский лосось»). Список вызвал большой резонанс.

Позднее власти сообщили, что подходы будут пересмотрены. 10 апреля Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российский экономики утвердила критерии и порядок отбора в перечень системообразующих предприятий. Эта же правкомиссия будет принимать решение о внесении организации в список.

Включать в перечень будут на основании отраслевых показателей по предложениям федеральных ведомств, которые отвечают за ту или иную отрасль, а также госкорпораций. По сферам экономики определены минимальные значения, которые нужно превысить, чтобы попасть в список.

Для рыболовства и рыбоводства выбраны критерии выручка или выручка / численность. Минимальные значения – 20 млрд рублей или 10 млрд рублей / 1500 человек, сообщает корреспондент Fishnews.

Расчет показателей будет осуществляться по группе компаний, то есть будет учитываться холдинговая структура бизнеса.

Предусматривается также возможность дополнительного включения предприятий в перечень. Для этого определены критерии, одному или нескольким из которых должна отвечать организация. Так, в список сможет попасть «градообразующее предприятие, оказывающее существенное влияние на развитие региона». Предлагать дополнительное включение в список смогут федеральные ведомства, руководство регионов или госкорпорации, при этом потребуется положительное заключение федерального органа исполнительной власти, отвечающего за ту или иную отрасль. Представлять предложения в правкомиссию будет Минэк.

Fishnews

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