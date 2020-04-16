16 апреля 2020 года

Премьер предложил новый подход к системе системообразующих предприятий

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил не утверждать единый список системообразующих предприятий. Отраслевые министерства должны вести свои перечни и постоянно мониторить ситуацию в таких организациях, считает глава правительства.

На заседании правительства 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил о выработке критериев для включения предприятий в список системообразующих.

Премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя этот вопрос, заявил, что, «наверное, не стоит утверждать список системообразующих предприятий», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта правительства.

«Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться, и компании могут входить-выходить. Мы говорили с Андреем Рэмовичем Белоусовым [глава профильной правкомиссии] о том, что отраслевые министерства будут вести эти списки и представлять сюда, потому что очень много будет вопросов, когда будет утвержден такой список, почему та или иная компания туда попала или не попала», - заявил премьер-министр.

Он отметил, что очень важна понятность критериев отбора предприятий и их постоянный мониторинг. «Поэтому, я думаю, что это должна быть в этом смысле постоянная работа отраслевых министерств», - заключил Михаил Мишустин.

Fishnews