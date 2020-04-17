17 апреля 2020 года

Хабаровская ассоциация прокомментировала изменения для «анадромных» комиссий

Минсельхоз предложил изменения в порядок работы комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб. При установлении в приказе ограничений по дистанционному участию важно не забыть о нынешней ситуации с коронавирусом, отмечают в отраслевой ассоциации Хабаровского края.

Возможность дистанционного участия была предусмотрена в порядке деятельности региональных комиссий в 2017 г. Это помогает обеспечить кворум, ведь в состав комиссий входит большое количество людей от разных структур.

Теперь Минсельхоз подготовил поправки, предусматривающие ограничение по дистанционному участию. Согласно проекту приказа, число «заочников» не должно превышать трети от общего количества членов комиссии, участвующих в заседании, сообщает корреспондент Fishnews.

В целом Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края такое предложение поддерживает, однако нужно принять во внимание ситуацию последних месяцев, прокомментировал президент АПРОХК Сергей Рябченко.

Необходимо учитывать ограничения, не позволяющие собирать заседания в очном режиме, считают в отраслевом объединении. Сейчас такие меры введены в связи с распространением коронавируса.

«В этом случае деятельность комиссии будет парализована со всеми вытекающими из этого негативными последствиями для промысла», - предостерег Сергей Рябченко.

Ассоциация предложила предусмотреть в проекте изменений, что ограничение по количеству членов комиссии, участвующих в заседании дистанционно, не применяются на период введения в стране и (или) в регионе режима повышенной готовности либо режима чрезвычайной ситуации.

Fishnews