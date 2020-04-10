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Лососевая путина на Дальнем Востоке

Для комиссий по анадромным предложили новый порядок

Минсельхоз опубликовал новый проект поправок в порядок деятельности комиссий, которые в регионах регулируют добычу тихоокеанских лососей и других анадромных рыб. Предлагается учесть изменения, произошедшие в системе отраслевых институтов.

Проект приказа Минсельхоза «О внесении изменений в Порядок деятельности комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб…» размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в правилах для организации работы комиссии предлагается учесть изменения в системе отраслевой науки. Напомним, что институты были присоединены к московскому ВНИРО. Также проект учитывает включение бассейновых управлений по рыболовству и сохранению водных биоресурсов в структуру Главрыбвода.

Планируется отразить и изменения, которые произошли в федеральном законодательстве – по регулированию прибрежного рыболовства, любительского лова.

Предложны поправки и по процедурным моментам. Проект предусматривает, что ответственный секретарь комиссии должен сообщать ее членам об очередной встрече и повестке обсуждения в срок не позже 12 часов до начала заседания. Это может быть сделано в письменной форме на бумажном носителе, по электронной почте или по телеграфной связи.

Также предлагается предусмотреть, что комиссия рассматривает вопросы, включенные в повестку заедания. Вопросы и предложения, возникающие во время заседания, ответственный секретарь должен включить в пункт «Разное». В случае их одобрения на заседании комиссии такие вопросы и предложения должны быть направлены во ВНИРО, Главрыбвод и соответствующие теруправления Росрыболовства, чтобы они подготовили материалы для рассмотрения на следующем заседании. Все это также вошло в проект приказа.

Предложено установить предельные сроки, в которые комиссия должна определять периоды начала промысла и объемы вылова по пользователям. Это не меньше чем за 15 календарных дней до даты, которую ВНИРО рекомендовал для начала осуществления соответствующих видов рыболовства.

Также проект предусматривает ограничение количества членов комиссии, которые дистанционно участвуют в заседаниях.

Регионы изучат поправки

В преддверии лососевой путины важно внимательно посмотреть предложенные изменения, сравнить, в чем отличие от действующего порядка работы комиссий, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на онлайн-конференции, организованной Fishnews.

«Нужно включиться в работу и всем нам его тоже обсудить», - обратился к коллегам из других регионов руководитель АРСО.

В онлайн-конференции участвовали руководители отраслевых ассоциаций Камчатки, Сахалинской области, Хабаровского края, Приморья.

Fishnews

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