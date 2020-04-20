20 апреля 2020 года

ДВНПС запланировали на май

Весеннее заседание Дальневосточного научно-промыслового совета планируется провести 14 мая. Место для организации ДВНПС пока не известно.

Напомним, что на весеннем заседании Дальневосточный научно-промысловый совет традиционно принимает стратегии организации лососевой путины по регионам. Место и время проведения заседания совета пока не уточняется, сообщает корреспондент Fishnews.

В этом году вопросы добычи лососей предварительно обсуждались в феврале на сахалинском заседании ДВНПС, но представителей отрасли волновало, когда стратегии будут рассмотрены окончательно.

Отметим, что в ряде дальневосточных субъектов Федерации предусматривается, что все приезжающие из других регионов должны в течение 14 дней соблюдать режим изоляции - такая мера предусмотрена для борьбы с распространением коронавируса.



Fishnews