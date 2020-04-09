09 апреля 2020 года

Путина и коронавирус: регионы готовятся к новым условиям

Пандемия коронавируса поставила новые вопросы по организации лососевой путины на Дальнем Востоке. Возможные решения представители регионов обсудили на онлайн-конференции, организованной Fishnews.

В этом году, по прогнозам ученых, на Дальнем Востоке может быть освоено более 380 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Однако рыбопромышленники, как и предприятия многих других отраслей, столкнулись с вопросом: как организовывать работу с учетом ограничений, которые вводятся для борьбы с COVID-19?

Сейчас отраслевые объединения оценивают, сколько людей необходимо завозить на путину из других регионов. На предприятия Камчатского края, по предварительным подсчетам, потребуется порядка 10-12 тыс. человек. Основной период, когда будут прибывать работники, ожидается с мая до середины июля, рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын на онлайн-конференции Fishnews.

В регионе предусмотрено, что руководители рыбохозяйственных организаций, которые привлекают людей на сезонную (вахтовую) работу, должны обеспечить их изоляцию на 14 дней от других работников и населения региона. Часть предприятий может организовать такое проживание на своей базе, для части требуются пункты временного размещения (ими, согласно распоряжению губернатора, могут быть базы отдыха, санатории, гостиницы).

Вопросы кадрового обеспечения путины прорабатываются совместно с властями региона, сообщил руководитель ассоциации. «Главная задача – обеспечить здоровье и безопасность населения, а также всех людей, которые приезжают на путину. Вторая важная задача – обеспечить бесперебойную работу рыбопромышленного комплекса», - подчеркнул Владимир Галицын.

Вопросов, конечно, очень много, но в ассоциации рассчитывают, что в апреле, когда для работы на предприятиях прибывает не так много людей, можно будет подготовить систему для массового заезда.

Тем важнее сейчас обмен опытом между регионами, отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Пока рыбаки и переработчики региона работают, в общем-то, в плановом режиме, организации отрасли вошли в список предприятий, которые могут не приостанавливать свою деятельность. Однако лососевая путина впереди, и стоит задача оценить потребность в завозе людей и совместно с региональной властью решать вопрос, рассказал руководитель АПРОХК.

«Мы только в начале пути, поэтому важно, что сегодня мы общаемся и слушаем, как это происходит в других субъектах, чтобы, возможно, что-то применить на практике у себя», - считает Сергей Рябченко.

Вопрос с пунктами временного размещения имеет особое значение, ведь если компания разместит людей у себя и среди них окажется заболевший, это может полностью остановить все производство, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Еще один фактор, который нужно учитывать, говоря о кадровом обеспечении путины, - это сокращение числа авиарейсов и другие изменения привычных логистических схем, отметил руководитель АРСО. Он рассказал, что вопросы завоза людей 8 апреля обсуждались на совещании с областным агентством по рыболовству, Сахалино-Курильским теруправлением Росрыболовства, представителями Роспотребнадзора, пограничных органов.

Председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Дмитрий Пашов обратил внимание на возможность контроля здоровья работников при выезде из другого региона.

В Приморском крае лососевая путина не столь масштабна, как у соседей по Дальнему Востоку. Однако и здесь ожидается вылов более 1,4 тыс. тонн лососей, четные годы традиционно считаются горбушовыми. Так что вопросы, с которыми сталкиваются коллеги из других регионов, важны и для Приморья, прокомментировал президент АРПП Георгий Мартынов.

Правительство РФ обсуждает, как в кризисных условиях поддержать бизнес. Здесь нужно упрощать доступ к ресурсу, считает руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Лучший способ помочь – снизить административный пресс, согласился с коллегой Максим Козлов.

Предприятия ждут выхода изменений правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Важно также понять, как продвигается вопрос с подготовкой стратегий промысла лососей по регионам.

Среди предложений, которые прозвучали на конференции, - использовать для обсуждения работы в условиях санитарных ограничений площадку комиссий по анадромным, а также подготовить на федеральном уровне рекомендации для работодателей, принимающих людей на путину. «Ко всем этим вопросам мы планируем обратиться в рамках новых онлайн-конференций», - резюмировал председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Fishnews