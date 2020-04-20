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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Илья Шестаков: Отрасль работает в штатном режиме

Росрыболовство держит на контроле ситуацию со сменой экипажей рыбопромысловых судов в иностранных портах. Соответствующие договоренности достигнуты с Мавританией и Фарерами, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В новых условиях, вызванных пандемией, рыбная отрасль страны работает в штатном режиме, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Есть даже положительные результаты. В этом году мы идем с увеличением объема вылова на 6%, это практически 100 тыс. тонн», – привел данные отраслевой статистики глава ведомства. Он рассказал, что в ходе недавно завершившейся минтаевой путины в Охотском море путинный штаб решал в том числе вопросы по карантинным мероприятиям в отношении экипажей судов.

В целом на флоте пока зарегистрирован только один случай заражения коронавирусом – моряк был снят на берег, а судно поставлено на карантин. «Ситуация достаточно стабильная. Все вопросы, которые возникают, решаются», – заверил Илья Шестаков. Он отметил, что удалось урегулировать ситуацию с работой судов, которые заходят с продукцией в порты Китая и Южной Кореи, – они осуществляют выгрузку товара без схода экипажа на берег.

Сейчас решается вопрос со сменой экипажей у компаний, которые ведут промысел в районе Северной Атлантики и Западной Африки, сообщает корреспондент Fishnews. «Соответствующее поручение у нас есть. Работа с рыбопромышленниками налажена. Со всеми странами, где необходимо осуществить такую смену экипажа и перегрузку, достигнуты соответствующие договоренности – это Мавритания и Фарерские острова», – уточнил Илья Шестаков.

«В данный момент рыбопромышленники занимаются организацией чартеров. Мы будем договариваться с Росавиацией – предварительная договоренность есть – о том, что эти чартеры как раз осуществляют смену экипажей этих рыбопромысловых судов. Это порядка 20 рыбопромысловых судов, около 500 человек предстоит сменить в ближайшее время», – добавил глава ведомства.

Fishnews

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