Минвостокразвития приготовило свои рецепты для отрасли
Минвостокразвития внесло в правительство проект указа президента о развитии Дальнего Востока. Предусматривается и ряд предложений по повышению инвестиционной привлекательности рыбной промышленности, рассказали в ведомстве.
Проект указа президента «О мерах по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока», который внесло в правительство Минвостокразвития, предусматриваетряд целей на период до 2035 г.
Среди кластеров, которые предложено развивать на Дальнем Востоке, рыбопромышленный, сообщили Fishnewsв пресс-службе ведомства. «Реализация отдельных видов рыбной продукции на внутренний рынок и экспорт будет осуществляться без посредников через специализированную рыбную биржу. В исключительной экономической зоне Российской Федерации добыча (вылов) водных биоресурсов будет осуществляться только на рыбопромысловых судах отечественного производства», - рассказали в пресс-службе об инициативах, которые предполагается воплотить до 2035 г.
В министерстве также считают важным создание и модернизацию в макрорегионе судостроительных мощностей для обновления рыбопромыслового флота.
Минвостокразвития предложило ряд инструментов для повышения инвестиционной привлекательности отрасли. Это механизм вычета из суммы сбора за пользование водными биоресурсами в объеме инвестиций в перерабатывающие мощности на территории Дальнего Востока, а также механизм субсидирования процентной ставки по кредитам, привлеченным на реализацию проектов в области рыбопереработки и локализации рыбоперерабатывающего оборудования в регионе.
Часть средств, полученных от продажи права на добычу крабов в Дальневосточном бассейне, предложено направить на поддержку создания новых мощностей по строительству крупнотоннажного рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке.
Остается и инициатива о том, чтобы отдельные виды рыбной продукции, произведенной в регионе, реализовывались через электронную биржу.
Ряд решений ведомство предлагает принять по аквакультуре. Это возможность задействовать в рыбоводстве рыболовные участки, упрощение порядка и сокращение сроков государственной экологической экспертизы для проектов в области развития аквакультуры, совершенствование работы интернет-сервиса по предоставлению рыбоводных участков.
Fishnews