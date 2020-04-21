21 апреля 2020 года

Минвостокразвития приготовило свои рецепты для отрасли

Минвостокразвития внесло в правительство проект указа президента о развитии Дальнего Востока. Предусматривается и ряд предложений по повышению инвестиционной привлекательности рыбной промышленности, рассказали в ведомстве.

Проект указа президента «О мерах по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока», который внесло в правительство Минвостокразвития, предусматриваетряд целей на период до 2035 г.

Среди кластеров, которые предложено развивать на Дальнем Востоке, рыбопромышленный, сообщили Fishnewsв пресс-службе ведомства. «Реализация отдельных видов рыбной продукции на внутренний рынок и экспорт будет осуществляться без посредников через специализированную рыбную биржу. В исключительной экономической зоне Российской Федерации добыча (вылов) водных биоресурсов будет осуществляться только на рыбопромысловых судах отечественного производства», - рассказали в пресс-службе об инициативах, которые предполагается воплотить до 2035 г.

В министерстве также считают важным создание и модернизацию в макрорегионе судостроительных мощностей для обновления рыбопромыслового флота.

Минвостокразвития предложило ряд инструментов для повышения инвестиционной привлекательности отрасли. Это механизм вычета из суммы сбора за пользование водными биоресурсами в объеме инвестиций в перерабатывающие мощности на территории Дальнего Востока, а также механизм субсидирования процентной ставки по кредитам, привлеченным на реализацию проектов в области рыбопереработки и локализации рыбоперерабатывающего оборудования в регионе.

Часть средств, полученных от продажи права на добычу крабов в Дальневосточном бассейне, предложено направить на поддержку создания новых мощностей по строительству крупнотоннажного рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке.

Остается и инициатива о том, чтобы отдельные виды рыбной продукции, произведенной в регионе, реализовывались через электронную биржу.

Ряд решений ведомство предлагает принять по аквакультуре. Это возможность задействовать в рыбоводстве рыболовные участки, упрощение порядка и сокращение сроков государственной экологической экспертизы для проектов в области развития аквакультуры, совершенствование работы интернет-сервиса по предоставлению рыбоводных участков.

Fishnews