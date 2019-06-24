24 июня 2019 года

Привлекательность отрасли предложили поднимать биржей

Ввести требование по реализации отдельных видов рыбопродукции, произведенной в Дальневосточном регионе, через электронную биржу – такое предложение вошло в проект нацпрограммы развития региона.

Напомним, Минвостокразвития внесло Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г. на рассмотрение правительства. Планируется, что документ будет подписан на Восточном экономическом форуме в сентябре.

Отвечая на запрос Fishnews, ведомство перечислило меры, которые предлагается принять для повышения инвестиционной привлекательности рыбной отрасли.

Среди инициатив Минвостокразвития – введение требования по реализации отдельных видов рыбной продукции, произведенной в Дальневосточном регионе, через электронную биржу.

Отметим, что системное развитие организованных торгов водными биоресурсами и продукцией их переработки вошло в качестве меры по снижению цен на рыбопродукцию в «дорожную карту» развития конкуренции. Она включает в себя также установление минимального объема товаров, реализуемых на биржевых торгах.

В октябре 2018 г. заместитель министра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков уже заявлял о намерении плотно взяться за решение вопроса с реализацией рыбных товаров на экспорт через аукционные площадки. Об этом же было упомянуто в отчетном докладе президенту по итогам прошлого года. «Мы хотим перевести именно под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку», – изложил главе государства суть идеи Илья Шестаков.

Fishnews