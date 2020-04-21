21 апреля 2020 года

Минсельхоз изменил порядок работы комиссий по анадромным

Министерство сельского хозяйства внесло изменения в порядок деятельности комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб. В частности, определены ограничения по дистанционному участию в заседаниях.

Изменения внесены приказом Минсельхоза от 26 февраля 2020 г. № 86. Документ официально опубликован 20 апреля и вступит в силу с 1 мая. Напомним, что региональные комиссии определяют условия для промысла анадромных видов рыб, к которым относятся и тихоокеанские лососи.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Порядке деятельности комиссии отражены изменения, которые произошли в системе рыбохозяйственной науки: институты присоединены к московскому ВНИРО. Также учтены перемены в системе бассейновых управлений по рыболовству и сохранению водных биоресурсов.

Установлены предельные сроки, в которые комиссия должна определять периоды начала промысла и объемы вылова по пользователям. Это не меньше чем за 15 календарных дней до даты, которую научная организация Росрыболовства рекомендовала для начала осуществления соответствующих видов рыболовства.

Ответственный секретарь комиссии должен сообщать ее членам об очередной встрече и повестке обсуждения в срок не позже 12 часов до начала заседания. Это может быть сделано письменно на бумажном носителе или по электронной почте, по телеграфной связи.

Согласно приказу, комиссия рассматривает вопросы, включенные в повестку заедания. Вопросы и предложения, возникающие во время заседания, ответственный секретарь включает в пункт «Разное». В случае их одобрения на заседании комиссии такие вопросы и предложения направляются в отраслевую научную организацию, главное бассейновое управление и соответствующие теруправления Росрыболовства, чтобы они подготовили материалы для рассмотрения на следующем заседании.

Предусмотрены ограничения по дистанционному участию в заседаниях комиссии. Число «заочников» не должно превышать трети от общего количества членов комиссии, участвующих в заседании. В отраслевом сообществе уже предупреждали, что сейчас возможность совещаний ограничена в связи с коронавирусом, поэтому требование нужно пересмотреть.

Отражены изменения в законодательном регулировании прибрежного рыболовства, любительской рыбалки.

Fishnews