22 апреля 2020 года

Японским китобоям пришлось меньше добывать

После открытия промысла китов Японией на ее рынке стало меньше мяса этих животных. К этому привели запрет на добычу в Антарктике и снижение квоты по сравнению с прежней - «научной».

В июле 2019 г. Япония впервые за 31 год возобновила коммерческий промысел китов – сразу после официального выхода из Международной китобойной комиссии. Однако поставки китового мяса в результате не только не выросли, но и сократились примерно на 30% по сравнению с периодом членства страны в МКК, пишет Japan Times.

Китятина остается предметом престижного потребления. По словам хозяина токийского заведения «Таруичи» Синтаро Сато, спрос на блюда из этого мяса выше, чем до выхода Японии из комиссии. Однако число продавцов такого продукта ограничено даже в столице.

Исполнительный директор одного из магазинов свежей рыбы в префектуре Тиба заявил изданию, что не почувствовал увеличения спроса на китовое мясо после возобновления промысла. Собеседник Japan Times также отметил, что торговые предприятия хорошо осведомлены об активности противников китобоев и пока осторожничают в вопросе продажи китятины.

Выход из МКК сделал невозможным для Японии промысел в Антарктике - «охотничьи угодья» ограничены исключительной экономической зоной государства. Чтобы предотвратить перелов, власти установили ежегодную квоту в размере 383 особей. А это на 40% меньше, чем добывалось в рамках так называемой «программы исследовательского промысла» в 2018 г., приводит цифры японское издание.

В прошлом году китобои выбрали практически весь лимит, однако реальные объемы добытого китового мяса достигли лишь около 1,6 тыс. тонн. Между тем в результате «научного» промысла Япония ежегодно получала 2,5 тыс. тонн.

По информации Japan Times, за 2019 г. в открытом море освоили 1,43 тыс. тонн китов – в основном полосатика Брайда, еще около 200 тонн малого полосатика поймали в рамках «исследовательского промысла». В нынешнем году квота осталась прежней, что не дает возможности значительно нарастить поставки китового мяса на японский рынок.

В этой связи Япония продолжит дотировать коммерческий китобойный флот – на 5,1 млрд иен (около 3,7 млрд рублей) ежегодно. Однако в Агентстве по рыболовству уже заявили, что не намерены сохранять такое положение дел навечно.

Расположенная в Токио Kyodo Senpaku Co - единственная компания, занимающаяся китобойным промыслом в открытом море - ежегодно зарабатывает около 1,5 млрд иен (примерно 1,1 млрд рублей). По словам президента организации Эйдзи Мори, получить прибыль с нынешней квотой очень сложно. Предприниматель надеется, что в будущем увеличат как лимит, так и количество видов для охоты. Однако даже повышение квоты не может гарантировать будущее китобойному флоту, если потребление не будет расти.

Fishnews