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Пять судов вышли из Кусиро на промысел минке в прибрежье Хоккайдо. Фото Kyodo News

Флот Японии вышел на охоту за китами

Вслед за официальным выходом Токио из состава Международной китобойной комиссии суда Страны восходящего солнца впервые за 31 год отправились на коммерческий промысел китов. Добывать будут минке, сейвалов и полосатиков Брайда.

Международная китобойная комиссия была основана в 1948 г. Япония стала членом МКК в 1951 г. Сначала членами организации были государства, ведущие добычу китов, однако постепенно в состав комиссии вошло большое количество стран, выступающих за запрет такого промысла. Это привело в итоге к введению моратория на промысел китов в 1982 г. Япония официально прекратила охоту в 1988 г., напоминает The Japan News.

Страна в течение долгого времени пыталась отменить запрет и в конце концов приняла решение выйти из МКК, что и произошло официально 30 июня, сообщает корреспондент Fishnews. На такой шаг Япония пошла после того, как в сентябре прошлого года провалилась ее очередная инициативаснять мораторий на коммерческий промысел китов, популяции которых не находятся под угрозой.

Отметим, что это первый случай, когда Япония покинула одну из главных международных организаций в своей послевоенной истории.

Страна восходящего солнца собирается вести промысел в своих территориальных водах и исключительной экономической зоне и не намерена выходить за китами в Антарктический океан. Там японские суда вели так называемую добычу «в научных целях».

Хотя «научная» охота признавалась МКК, мясо добытых китов продавалось на внутреннем рынке Японии. Это вызывало критику по всему миру, так как свидетельствовало о фактически коммерческом промысле.

Утром 1 июля китобойная плавбаза «Ниссин Маару» и еще два добывающих судна отправились из порта Симоносеки в воды западной префектуры Ямагути на промысел минке, сейвала (сайдяного кита) и полосатика Брайда. Еще пять судов помельче вышли из Кусиро на прибрежный промысел минке возле острова Хоккайдо, пишет Kyodo News.

Для предотвращения перелова Агентство по рыболовству Японии установило квоту в 227 китов до конца года: 52 минке, 150 полосатиков Брайда и 25 сейвалов. Чиновники считают, что киты благодаря таким лимитам не вымрут и спустя 100 лет.

Церемония возобновления коммерческого промысла китов прошла в Симоносеки. Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Такамори Ёсикава заявил, что с сегодняшнего дня китобои будут добывать этих животных в соответствии с установленной квотой и с целью возрождения китобойной отрасли страны. Агентство отмечает, что китов планируется бить в меньших объемах, чем прежде добывали в рамках «научного промысла».

Fishnews

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