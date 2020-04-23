23 апреля 2020 года

Список системообразующих предприятий стал более «рыбным», считают в АСРФ

При формировании списка системообразующих предприятий более значительное, чем раньше, внимание уделено рыбной отрасли, отмечает президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

В перечень системообразующих организаций АПК, опубликованный Минсельхозом России, вошло четыре группы компаний рыбной отрасли: «Норебо», «Гидрострой» «Океанрыбфлот» и «Русская рыбопромышленная компания». Всего в списке 66 организаций, при этом учтена холдинговая структура бизнеса.

Как отметили в пресс-службе министерства, предложения по списку сформированы с учетом значимости организаций в различных отраслях и подотраслях АПК страны, их вклада в экономику и социальную сферу регионов, роли в обеспечении занятости на местах и других параметров.

При обновлении перечня системообразующих предприятий более серьезное внимание уделено рыбной отрасли, прокомментировал президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

При формировании списка в 2015 г. из отрасли в него была включена только «Русская рыбопромышленная компания», обратили внимание в АСРФ.

«Важно, что новый перечень представлен не отдельными относительно небольшими по оборотам организациями, а группами компаний в целом, что соответствует цели создания списка, – заявил Алексей Осинцев. – Сегодня в промышленном рыболовстве сложились крупные вертикально интегрированные структуры, которые обеспечивают основной объем инвестиций. Это позволяет рыбопромышленникам встать в один ряд с системообразующими предприятиями, например, горно-металлургического и нефтегазового комплекса».

Включение в перечень не означает автоматически, что компании будет оказана помощь от государства, подчеркнули ранее в Минэкономразвития. Точечная поддержка будет оказываться, если исчерпаны собственные возможности бизнеса, отмечали в министерстве.

«Безусловно, компании, включенные в список, примут все меры, чтобы самостоятельно справиться с текущими вызовами. При этом включение в список дает основания рассчитывать на поддержку государства при реализации негативных сценариев в сложной экономической ситуации», – заявил руководитель АСРФ.

Fishnews