22 апреля 2020 года

Минсельхоз назвал системообразующие предприятия в рыбной отрасли

В список системообразующих вошли четыре компании рыбной отрасли со связанными структурами. Нынешний перечень отличается от версии, ранее попавшей в СМИ.

Напомним, что в правительстве решили отказаться от единого перечня системообразующих предприятий. Работа ведется по отраслевым спискам, относящимся к зоне ответственности профильных ведомств.

17 апреля Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила первые заявки, в том числе по сфере ведения Минсельхоза.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень системообразующих организаций АПК вошли четыре группы компаний рыбной отрасли со связанными структурами:

Группа «Норебо». В качестве головной (управляющей) компании указаны АО «Норебо Холдинг», ООО «УК Норебо». В качестве организаций, входящих в группу, - ПАО «Мурманский Траловый Флот», АО «НОРЕБО РУ», АО «Рыболовецкое предприятие «АКРОС», АО «Норебо Холдинг», АО «Карат-1», ООО «РОЛИЗ», АО «Сахалин Лизинг Флот», АО «Рыбпроминвест», АО «Альтернатива» , АО «ЯМСЫ», АО «Рыболовецкая компания «Согра», ООО «РК «Полярное Море+», ООО «Магадантралфлот», АО «Мурманский Губернский Флот», АО «АКРОС 3», АО «Карельские морепродукты», ООО «Арктик Шиппинг», АО «БЛАФ», АО «Ремтехника», ООО «Морское консультационное бюро».

ГК «Гидрострой». Головная (управляющая) компания – АО «Гидрострой». В группу входят ЗАО «Курильский рыбак», ПАО «Преображенская база тралового флота», ООО «Поронай», ЗАО «Остров Сахалин», ООО «Производственное объединение Сахалинрыбаксоюз», ЗАО «Пиленга», ООО «Рыболовецкий колхоз им. Кирова».

ГК «Океанрыбфлот». Это ПАО «Океанрыбфлот» и связанная компания «Феникс».

ГК «Русская рыбопромышленная компания». В качестве головной (управляющей) компании указано ООО «Русская рыбопромышленная компания». В группу входят ООО «Востокрыбпром», ООО «Совгаваньрыба», АО «Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота», АО «Интрарос», АО «ДМП-РМ», ООО «РРПК-Д», ООО «Примкраб», АО «Т-Краб», ООО «Русский краб», ООО «Камчатка Краб», ООО «Пасифик Краб», ООО «Атлантик Краб», ООО «РМД-Л», ООО «РМД Северо-Запад», ООО «Торговый Дом Турниф», ООО «Русский Монарх», ООО «Арс Мереор», ООО «Русский минтай», ООО «Русская треска», ООО «Кедр Плюс», ООО «Новострой», ООО «РРПК Восток», ООО «Новый Восход», ООО «Бухта Троицы», ООО «Новый Сейвал», ООО «Минтай Первый», ООО «Нордеко», ООО «Приморский Муссон», ООО «Сайра-И», ООО «Макрурус-В», ООО «Макрурус-Т».

Как заявили в пресс-службе Минсельхоза, предложения по списку системообразующих организаций АПК сформированы с учетом значимости организаций в различных отраслях и подотраслях агропромышленного комплекса страны, их вклада в экономику и социальную сферу регионов, роли в обеспечении занятости на местах и других параметров, соответствующих утвержденным критериям отбора системообразующих организаций.

В ведомстве обратили внимание, что продолжают работу по формированию перечня системообразующих организаций АПК, в дальнейшем планируется уточнение списка.

Включение в перечень не означает автоматически, что компании будет оказана помощь от государства, подчеркнули ранее в Минэкономразвития. Точечная поддержка будет оказываться, если исчерпаны собственные возможности бизнеса, отмечали в министерстве.

Fishnews