Новости
В список системообразующих предприятий вошла и группа компаний «Гидрострой». Фото предоставлено пресс-службой ГК

Минсельхоз назвал системообразующие предприятия в рыбной отрасли

В список системообразующих вошли четыре компании рыбной отрасли со связанными структурами. Нынешний перечень отличается от версии, ранее попавшей в СМИ.

Напомним, что в правительстве решили отказаться от единого перечня системообразующих предприятий. Работа ведется по отраслевым спискам, относящимся к зоне ответственности профильных ведомств.

17 апреля Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила первые заявки, в том числе по сфере ведения Минсельхоза.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень системообразующих организаций АПК вошли четыре группы компаний рыбной отрасли со связанными структурами:

Группа «Норебо». В качестве головной (управляющей) компании указаны АО «Норебо Холдинг», ООО «УК Норебо». В качестве организаций, входящих в группу, - ПАО «Мурманский Траловый Флот», АО «НОРЕБО РУ», АО «Рыболовецкое предприятие «АКРОС», АО «Норебо Холдинг», АО «Карат-1», ООО «РОЛИЗ», АО «Сахалин Лизинг Флот», АО «Рыбпроминвест», АО «Альтернатива» , АО «ЯМСЫ», АО «Рыболовецкая компания «Согра», ООО «РК «Полярное Море+», ООО «Магадантралфлот», АО «Мурманский Губернский Флот», АО «АКРОС 3», АО «Карельские морепродукты», ООО «Арктик Шиппинг», АО «БЛАФ», АО «Ремтехника», ООО «Морское консультационное бюро».

ГК «Гидрострой». Головная (управляющая) компания – АО «Гидрострой». В группу входят ЗАО «Курильский рыбак», ПАО «Преображенская база тралового флота», ООО «Поронай», ЗАО «Остров Сахалин», ООО «Производственное объединение Сахалинрыбаксоюз», ЗАО «Пиленга», ООО «Рыболовецкий колхоз им. Кирова».

ГК «Океанрыбфлот». Это ПАО «Океанрыбфлот» и связанная компания «Феникс».

ГК «Русская рыбопромышленная компания». В качестве головной (управляющей) компании указано ООО «Русская рыбопромышленная компания». В группу входят ООО «Востокрыбпром», ООО «Совгаваньрыба», АО «Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота», АО «Интрарос», АО «ДМП-РМ», ООО «РРПК-Д», ООО «Примкраб», АО «Т-Краб», ООО «Русский краб», ООО «Камчатка Краб», ООО «Пасифик Краб», ООО «Атлантик Краб», ООО «РМД-Л», ООО «РМД Северо-Запад», ООО «Торговый Дом Турниф», ООО «Русский Монарх», ООО «Арс Мереор», ООО «Русский минтай», ООО «Русская треска», ООО «Кедр Плюс», ООО «Новострой», ООО «РРПК Восток», ООО «Новый Восход», ООО «Бухта Троицы», ООО «Новый Сейвал», ООО «Минтай Первый», ООО «Нордеко», ООО «Приморский Муссон», ООО «Сайра-И», ООО «Макрурус-В», ООО «Макрурус-Т».

Как заявили в пресс-службе Минсельхоза, предложения по списку системообразующих организаций АПК сформированы с учетом значимости организаций в различных отраслях и подотраслях агропромышленного комплекса страны, их вклада в экономику и социальную сферу регионов, роли в обеспечении занятости на местах и других параметров, соответствующих утвержденным критериям отбора системообразующих организаций.

В ведомстве обратили внимание, что продолжают работу по формированию перечня системообразующих организаций АПК, в дальнейшем планируется уточнение списка.

Включение в перечень не означает автоматически, что компании будет оказана помощь от государства, подчеркнули ранее в Минэкономразвития. Точечная поддержка будет оказываться, если исчерпаны собственные возможности бизнеса, отмечали в министерстве.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительственная комиссияправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Владимир КАШИН

Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

Все материалы

Интервью

Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой» Владимир САМАРСКИЙ

Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой»

Владимир САМАРСКИЙ

Лосось с заводской пропиской

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

«Гильотина» внушает надежду

Руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Отрасли нужно спокойное регулирование

Заместитель директора компании «Гранис» Дмитрий МАКАРЕНКО

Заместитель директора компании «Гранис»

Дмитрий МАКАРЕНКО

Нашими проектами мы рассчитываем привлечь людей на Северные Курилы

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

Евгений КАБАНОВ

Отрывать от рыбаков отраслевую науку недопустимо

Директор Центра оценки регулирующего воздействия ВШЭ Даниил ЦЫГАНКОВ

Директор Центра оценки регулирующего воздействия ВШЭ

Даниил ЦЫГАНКОВ

Снятие лишних требований – самый простой способ помочь экономике

Все материалы

Крупным планом

Бизнес вложился в современные береговые производства, однако «прибрежка» продолжает сталкиваться с проблемами

«Прибрежка» Северного бассейна снова столкнулась с проблемами

Хрупкий лед не останавливает любителей зимней рыбалки

По тонкому льду

Получите скидку 3% на оборудование для первичной переработки рыбы

«ПУТИНА-2020»: Специальное предложение от «Технологического оборудования»

Маймакса, Архангельск - именно здесь расположена береговая база АТФ

Архангельский порт: подставляя плечо судам Севера

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.