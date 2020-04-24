24 апреля 2020 года

Льготное страхование аквакультуры пробуют на практике

В России заключены первые субсидируемые государством договоры страхования рисков в аквакультуре, заявили в Национальном союзе агростраховщков. «Первопроходцем» стала Республика Карелия, объектом страхования – лосось.

Договоры были заключены в первом квартале 2020 г. и охватили 831 тыс. особей рыбы лососевых видов, сообщили Fishnews в пресс-службе некоммерческой организации «Национальный союз агростраховщиков». В НСА подчеркнули, что страхование объектов товарного рыбоводства в России практиковалось и ранее, а в данном случае речь идет о страховании с господдержкой.

Как сообщает корреспондент Fishnews, закон о распространении государственной поддержки сельскохозяйственного страхования на объекты товарной аквакультуры вступил в силу с начала 2019 г. В утвержденном Минсельхозом плане сельхозстрахования на 2020 г. перечислены объекты аквакультуры, для которых предусмотрены льготные условия.

Fishnews