27 апреля 2020 года

Системообразуюшие предприятия смогут пустить льготные кредиты на аренду и ремонт

Правительство выпустило правовую базу по льготным кредитам для системообразующих организаций на пополнение оборотных средств. Ставка при этом должна быть не более 5% годовых.

Утверждены правила, по которым банкам будут выделяться субсидии на возмещение доходов, недополученных по кредитам для системообразующих предприятий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, кредитами с льготной процентной ставкой смогут воспользоваться системообразующие организации из федерального перечня или перечней.

Кредит должен быть взят в рублях на пополнение оборотных средств. Сумма не должна превышать 3 млрд рублей, срок – до года.

«При этом размер запрашиваемого финансирования (кредита) ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли организации-заемщика», – говорится в правилах.

В документе приводится список видов расходов, на которые можно пустить кредиты. Это, например, зарплаты, аренда помещений и оборудования, текущий ремонт и обслуживание оборудования, покупка сырья и расходных материалов для производства, транспортные расходы.

На предоставление субсидий банкам из резервного фонда правительства решено выделить 24 млрд рублей. Общая сумма льготных кредитов при этом составит до 400 млрд рублей. Мера поддержки предусмотрена на 2020 г.

Напомним, что в правительстве решили отказаться от единого перечня системообразующих организаций. Работа ведется по отраслевым спискам, относящимся к зоне ответственности профильных ведомств. В перечень по АПК вошли четыре группы компаний рыбной отрасли – «Норебо», «Океанрыбфлот», «Гидрострой», РРПК. При этом списки могут меняться.

Fishnews