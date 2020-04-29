29 апреля 2020 года

Рыбоводы Камчатки начали выпуски чавычи и нерки

В Камчатском крае почти 1,5 млн экземпляров ценных видов красной рыбы выпустит Малкинский лососевый рыбоводный завод. Всего за этот сезон пять государственных ЛРЗ региона должны переселить в дикую природу свыше 42 млн мальков.

Малкинский завод приступил к зарыблениям вторым – с 28 апреля (открыл сезон традиционно Паратунский экспериментально-производственный лососевый рыбоводный завод). В течение недели в реку Ключевка собираются выпустить более 900 тыс. экземпляров молоди особо ценного вида – чавычи и почти 550 тыс. мальков нерки, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного филиала Главрыбвода.

Малкинский лососевый рыбоводный завод - единственный в России, занимающийся разведением чавычи. Применяемая здесь интенсивная технология подращивания позволяет за один сезон вырастить более крупную и жизнестойкую молодь, отметили в филиале. Так, средняя масса чавычи к выпуску составляет более 7 г, нерки — 4 г. Это почти в два раза крупнее мальков, выросших в естественных условиях.

Паратунский завод продолжает выпуски молоди кеты, в свободное плавание уже ушли почти 9 млн мальков. Всего до конца мая в реку Паратунка планируется переселить около 20 млн рыбок.

Fishnews