29 апреля 2020 года

Тонкости законодательства хотят отразить в постановлениях по инвестквотам

В правовой базе по инвестиционным квотам предлагается учесть изменения законодательства и специфику работы предприятий: отразить, что сырьем для береговых заводов служит в том числе рыба, прошедшая минимальную обработку.

Проект постановления правительства о внесении изменений в правовые акты по инвестиционным квотам опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Разработчиком указан Минсельхоз России, соисполнителем – Росрыболовство.

Изменения предложено внести в примерную форму договора о закреплении и предоставлении доли инвестиционной квоты (утверждена постановлением правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 632). Аналогичные поправки предусмотрены и в Положение о закреплении и предоставлении доли инвестиционной квоты (утверждено постановлением от 29 мая 2017 г. № 648).

Сейчас закреплено обязательство пользователя по ежегодному производству продукции в объеме не менее 70% совокупного объема инвестквот на объекте инвестиций – береговом заводе. При этом нынешняя правовая база предусматривает, что речь идет именно о выпуске продукции из уловов ВБР – то есть, согласно закону о рыболовстве, «водных биоресурсов, извлеченных (выловленных) из среды обитания». Предлагается учесть, что сырьем для береговых предприятий может служить и непереработанная пищевая рыбная продукция из уловов.

В пояснительной записке говорится, что изменения подготовлены по обращению президента ВАРПЭ Германа Зверева.

Fishnews