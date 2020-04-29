Рыбаки рассчитывают на оперативное регулирование по лососю
Важно еще до путины решить вопросы с оперативностью регулирования промысла в Сахалинской области, подчеркнул на онлайн-конференции Fishnews президент региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов.
К лососевой путине в этом году вновь решено подготовить стратегии организации промысла по регионам. Традиционно они предусматривают примерные сроки открытия и завершения лова, возможные меры регулирования.
Однако в этом году не должны повториться проблемы прошлой путины, подчеркнул во время онлайн-конференции, организованной Fishnews, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.
«Вопрос, касающийся оперативности принятия решений на территории, остается самым, наверное, актуальным», - заявил руководитель АРСО.
В 2019 г. оперативному принятию решений мешала скорость согласования рекомендаций Сахалинского филиала ВНИРО с институтом в Москве, отметил руководитель АРСО. Осенью этот вопрос был поднят на заседании ДВНПС, и Росрыболовство заявило о недопустимости задержек, препятствующих работе рыбаков.
Все эти вопросы до путины нужно обязательно решить, особенно в нынешних условиях, когда предприятия и так столкнулись с большой неопределенностью из-за коронавируса, уверен Максим Козлов.
Всего в этом году в Сахалинской области ожидается вылов около 92 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Прогноз еще будет уточняться ближе к путине.
Fishnews