29 апреля 2020 года

Рыбаки рассчитывают на оперативное регулирование по лососю

Важно еще до путины решить вопросы с оперативностью регулирования промысла в Сахалинской области, подчеркнул на онлайн-конференции Fishnews президент региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов.

К лососевой путине в этом году вновь решено подготовить стратегии организации промысла по регионам. Традиционно они предусматривают примерные сроки открытия и завершения лова, возможные меры регулирования.

Однако в этом году не должны повториться проблемы прошлой путины, подчеркнул во время онлайн-конференции, организованной Fishnews, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Вопрос, касающийся оперативности принятия решений на территории, остается самым, наверное, актуальным», - заявил руководитель АРСО.

В 2019 г. оперативному принятию решений мешала скорость согласования рекомендаций Сахалинского филиала ВНИРО с институтом в Москве, отметил руководитель АРСО. Осенью этот вопрос был поднят на заседании ДВНПС, и Росрыболовство заявило о недопустимости задержек, препятствующих работе рыбаков.

Все эти вопросы до путины нужно обязательно решить, особенно в нынешних условиях, когда предприятия и так столкнулись с большой неопределенностью из-за коронавируса, уверен Максим Козлов.

Всего в этом году в Сахалинской области ожидается вылов около 92 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Прогноз еще будет уточняться ближе к путине.

Fishnews

