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Добыча лосося в Сахалинской области – ставной невод

Проблемы Сахалина на путине-2019 изучат отдельно

Сахалинская область указала на сложности с оперативным регулированием добычи лососей в этом году. Создание дополнительного звена – рабочей группы по организации и сопровождению лососевого промысла на Дальнем Востоке – усугубит ситуацию, считают в островном регионе.

Об особенностях путины-2019 на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета рассказал глава агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. Он обратил внимание, что в этом году, как и в других регионах, промысел тихоокеанских лососей проходил главным образом на основании специальной стратегии. Однако документ, принятый на весеннем ДВНПС, был представлен в регион лишь 29 мая, перед самым началом путины. В результате разрешения предприятиям пришлось выписывать в экстренном порядке, подчеркнул руководитель агентства.

Дальнейшая работа с документом выявила определенные пробелы в возможностях регулирования промысла. В отдельных случаях, наоборот, меры управления, предусмотренные стратегией, не срабатывали из-за задержек с рекомендациями науки.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в пример приведены решения по срокам промысла горбуши и кеты в заливе Терпения, регулирование промысла на северо-западе и северо-востоке Сахалина и на Кунашире. Во всех случаях рекомендациям науки предшествовало большое количество совещаний. Это существенно тормозило работу комиссии и вновь оттягивало оформление разрешений для рыбаков. Между тем доставка документов в труднодоступные и удаленные районы области связана с дополнительными временными потерями и рисками, обратил внимание представитель региона.

«Правительство области обеспокоено данной ситуацией», – заявил Иван Радченко. По мнению властей региона, опыт путины показал, что стратегия не обеспечила оперативное регулирование промысла. Дополнительным тормозом в процессе принятия решений для комиссии стала разобщенность в действиях федерального отраслевого НИИ и его регионального филиала: порой из ВНИРО и СахНИРО поступали противоречивые рекомендации.

Особо срочные вопросы приходилось решать в ручном режиме. «У нас есть яркие примеры – я говорю про реку Фирсовка. В стратегии мы написали срок подхода кеты, но изменилась обстановка и кета пришла раньше», – напомнил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

С учетом этого в островном регионе с тревогой смотрят на перспективу появления в 2020 г. еще одного звена, которое будет давать рекомендации по лососевой путине. «На совете директоров ВНИРО было решено создать рабочую группу по организации и сопровождению лососевого промысла на Дальнем Востоке [с участием специалистов Всероссийского НИИ и Главрыбвода]. Зачем нужна такая группа, не предусмотренная какими-либо документами, непонятно», – акцентировал внимание участников ДВНПС Иван Радченко.

Председатель ДВНПС, заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук пообещал разобраться в причинах возникших проволочек и несогласованности в действиях институтов. «То, что сейчас по Сахалину я услышал, этого не должно быть. Если у вас какие-то есть разногласия – об этом надо говорить», – обратился он к коллегам.

Вместе с тем, по словам представителя федерального агентства, позиция регулятора принципиальна: практика принятия стратегий промысла будет продолжена, регионам необходимо придерживаться рекомендаций науки.

Также было заявлено, что на 2020 г. стратегии промысла по каждому дальневосточному региону будут отработаны уже к середине февраля и направлены на обсуждение и доработку в субъекты Федерации и общественные организации.

Дополнительно вопросы лососевой путины решено обсудить на «промежуточном» заседании ДВНПС в конце февраля.

Fishnews

  • Добыча лосося в Сахалинской области – ставной невод
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